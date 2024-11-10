Самара, 10 ноября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» уступили московскому ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая 10 ноября в Самаре встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

ПФК «Крылья Советов»

В составе столичного клуба гол в компенсированное время первого тайма после розыгрыша углового забил Игорь Дивеев, а на 84-й отличился Данил Круговой — он забил дебютный гол за команду в РПЛ. Еще один гол самарцев в первом тайме не засчитали из-за офсайда.

За «Крылья Советов» на 60-й минуте отличился Игорь Дмитриев.

Таким образом самарский клуб (12) продлил серию без побед в чемпионате до семи матчей и располагается на 12-й строчке.

В следующем матче РПЛ самарский клуб сыграет 24 ноября на своём поле с грозненским «Ахматом», ЦСКА днем ранее дома проведёт матч с «Ростовом».

Как сообщало ИА Регнум, последний раз «Крылья Советов» одерживали победу в матче восьмого тура Мир ― Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», который состоялся 13 сентября. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

За этим последовали две ничьи в матчах с «Ахматом» 23 сентября в Грозном и «Химками», который состоялся 29 сентября в Самаре.

28 октября футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» 3 ноября обыграл «Крыльями Советов со счётом 2:0.

Журналист Иван Карпов 1 ноября заявил, что «Крылья Советов» потеряет 1 млрд рублей финансирования. По его словам, в 2025 году регион выделит клубу только 600 млн рублей. Всё остальное футболисты должны будут заработать самостоятельно. Кроме того, клуб может не получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ из-за того, что имеет существенно больше обязательств, нежели денег, которые останутся в бюджете на следующий год.