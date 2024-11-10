Москва, 10 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Президентом Федерации тяжёлой атлетики России стал Дмитрий Василенко, который ранее занимал должность генерального секретаря организации, сообщила пресс-служба ФТАР в Telegram-канале.

Отчётно-выборная конференция состоялась 10 ноября в рамках заседания исполкома ФТАР. На пост президента организации также претендовали Максим Агапитов, возглавлявший организацию с 2016 года, а также глава Федерации тяжёлой атлетики Тульской областиБорис Серёгин.

Василенко 42 года, он является кандидатом в мастера спорта по тяжёлой атлетике и конькобежному спорту. В 2004 году он взял серебро на чемпионате Европы по шорт-треку в эстафете на 5 000 м. В этом же виде спорта Дмитрий Василенко пять раз становился чемпионом России.

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