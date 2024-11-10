В Госдуме отреагировали на слова советника Трампа о Крыме
Депутат Белик: слова советника Трампа о невозможности захвата Крыма закономерны
Севастополь, 10 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Слова советника избранного президента США Дональда Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины звучат закономерно, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что новая администрация президента не будет поддерживать Киев в его попытках захватить утраченный Крымский полуостров. По его словам, это «нереалистичная позиция», потому что Крым уже «безвозвратно потерян» для Украины. Он уточнил, что приоритетом США является «мир и прекращение кровопролития», и призвал начать «честный диалог» по урегулированию конфликта.
«Советник высказал то, о чём думают, а точнее — уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе. Стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий. А на украинский статус Крыма Запад давно махнул рукой, но стеснялся сказать об этом открыто», — передаёт «РИА Новости» комментарий Белика по поводу заявлений советника.
По словам депутата, США выгоднее получить хотя бы часть Украины в своё распоряжение, чем продолжать поддерживать страну с нерешёнными конфликтами.
Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В частности, он заявил, что очень хорошо знает главу киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, причём с российским лидером, по словам Трампа, они прекрасно ладят.
Позднее он подчеркнул что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки, и покончить с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению украинского конфликта.
7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.
Источники агентства Bloomberg 9 ноября заявили, что Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. По словам собеседников издания, наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией. При этом Израиль от президентства Трампа только выиграет.