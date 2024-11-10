Севастополь, 10 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Слова советника избранного президента США Дональда Трампа по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины звучат закономерно, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Макс Ветров/РИА Новости

Ранее старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что новая администрация президента не будет поддерживать Киев в его попытках захватить утраченный Крымский полуостров. По его словам, это «нереалистичная позиция», потому что Крым уже «безвозвратно потерян» для Украины. Он уточнил, что приоритетом США является «мир и прекращение кровопролития», и призвал начать «честный диалог» по урегулированию конфликта.

«Советник высказал то, о чём думают, а точнее — уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе. Стоит ожидать пусть не явного, но точно реалистичного давления на Киев в вопросах территорий. А на украинский статус Крыма Запад давно махнул рукой, но стеснялся сказать об этом открыто», — передаёт «РИА Новости» комментарий Белика по поводу заявлений советника.

По словам депутата, США выгоднее получить хотя бы часть Украины в своё распоряжение, чем продолжать поддерживать страну с нерешёнными конфликтами.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В частности, он заявил, что очень хорошо знает главу киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, причём с российским лидером, по словам Трампа, они прекрасно ладят.

Позднее он подчеркнул что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки, и покончить с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению украинского конфликта.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Источники агентства Bloomberg 9 ноября заявили, что Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. По словам собеседников издания, наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией. При этом Израиль от президентства Трампа только выиграет.