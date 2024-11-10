Москва, 10 ноября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Антона Коробкова-Землянского стала сердечно-сосудистая недостаточность, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Telegram/antonkorobkov

«Вызов поступил из квартиры Коробкова-Землянского вчера около 22:10 мск. По предварительным данным, причиной гибели стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября концертный директор исполнителя Александр Качан подтвердил смерть журналиста Антона Коробкова-Землянского.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что журналисту стало плохо накануне вечером. Жена Коробкова-Землянского вызвала скорую помощь, но помочь журналисту врачи не смогли. Журналисту было 40 лет.

Антон Коробков-Землянский родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале.

В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.