Вашингтон, 10 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Республиканская партия США одержала победу не только на президентских выборах, но и на выборах в Конгресс страны, однако это может принести избранному президенту Дональду Трампу определённые сложности, отметили в своей публикации 10 ноября обозреватели «РИА Новости».

Jen Golbeck/Global Look Press Дональд Трамп

По ряду вопросов Трампу в ближайшее время будет проще принимать решения — это касается, в частности, назначения министров и судей Верховного суда или реализации обещания построить стену на границе с Мексикой для защиты от проникновения нелегальных мигрантов, сказано в материале.

Вместе с тем часть конгрессменов от Республиканской партии может быть недовольна публично заявленным намерением Трампа укрепить власть главы государства, а ещё одна причина держать его на «коротком поводке» — необходимость одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, отметили авторы.

В 2028 году Трамп не сможет баллотироваться в президенты, поэтому с определённого момента он станет для своей партии «хромой уткой» — уходящим кандидатом, не имеющим права на переизбрание, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Действующий президент США Джозеф Байден в свою очередь также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

С высокой долей вероятности Республиканская партия займёт большинство из 435 мест в палате представителей Конгресса США, а также большинство мест в верхней палате парламента — Сенате, сообщила ранее компания DDHQ, анализирующая итоги голосования.

Трамп ранее рассказал, что изменит состав своей администрации в сравнении с президентством 2017–2020 годов. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.