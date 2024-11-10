Москва, 10 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Существует вероятность, что под конец своего правления действующий президент США Джо Байден попытается устроить России проблемы. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог-американист Малик Дудаков.

Chris Kleponis/Global Look Press

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена, перед тем как уйти из Белого дома после победы на выборах республиканца Дональда Трампа, может «нагадить» России. Она напомнила, что у уходящей администрации в кармане ещё пара месяцев, и за это время «нагадить можно много, их русофобия никуда не делась».

«Период, когда уходящий президент должен заниматься транзитом власти, то есть передачей полномочий новому президенту в американской традиции, называется «сессия хромой утки». В этот момент уже никакие серьёзные решения не принимаются. Но от этой традиции американцы давным-давно отказались на фоне раскола нынешнего в США и неприятия демократов. Поэтому я вполне допускаю, что они попытаются какие-то проблемы РФ создать», — сказал американист.

Политолог отметил, что администрация Байдена пытается как можно быстрее освоить оставшиеся транши, предназначенные для Украины.

«В ближайшее время в Конгрессе попытаются «протащить» какие-то новые транши помощи Украине на 2025 год, пока еще Конгресс в старом составе сидит до начала января 2025 года. А также будут пытаться какие-то дипломатические жесты задействовать в отношении Украины, в отношении дальнобойных ракет так, чтобы сложнее было бы следующему президенту это всё «откатывать» и у него было бы поменьше пространства для манёвров», — отметил эксперт.

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум заявил, что серьёзных проблем от администрации Байдена ждать уже не стоит.

«Если что-то серьёзное начинать — это нужно иметь задел временной. За два месяца каких-то таких масштабных дел реально не сделать. Возможно сделать только какие-то маленькие пакости. Тем более, что реально все мировые элиты, американские и европейские находятся в ожидании Трампа. То есть хоть он и не пришёл, но косвенно он уже давлеет над ними», — считает политолог.

Как сообщало ИА Регнум, администрация действующего президента США планирует направить Украине пакет помощи на сумму более $6 млрд до дня инаугурации нового главы государства, сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч. Он пояснил, что уходящие американские власти готовятся к прекращению военных поставок с момента вступления в должность избранного президента США Трампа.