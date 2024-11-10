Вашингтон, 10 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Если избранный президент США Дональд Трамп сдержит своё обещание и будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, НАТО и всю систему коллективной безопасности Запада ожидает мрачное будущее. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Michael Reynolds/Global Look Press

«Европа готовится к новой жизни на ещё большей дистанции от США, чем когда-либо с 1941 года. Общая картина ясна: если Трамп сдержит своё обещание работать с Путиным, чтобы решить украинский вопрос, будущее НАТО и западной коллективной безопасности будет мрачным», — пишет колумнист агентства Макс Гастингс.

Он уточнил, что Европа сейчас уже не может смотреть на США как на свой щит. Гастингс также отметил, что избрание Трампа почти точно означает завершение украинского конфликта поражением Киева.

«Что касается европейской поддержки Украины, я много раз писал, что без США дело Владимира Зеленского было бы обречено. И так оно теперь и есть. Даже если военная помощь Киеву не будет немедленно прекращена, воля украинцев к сопротивлению русским тает по мере того, как тает воля Запада вооружить их», — добавил автор.

По его словам, европейские лидеры должны продолжать делать всё возможное для поддержания тесных отношений с США, а также убедить новую администрацию Трампа в том, что продолжение руководства в НАТО полностью отвечает американским интересам.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

В конце своего предыдущего президентского срока Трамп планировал сократить расходы США на выплаты в бюджет НАТО и уменьшить долю Вашингтона в финансировании альянса с 22 до 16%.

Его представители поясняли, что такого объёма средств хватит на содержание штаб-квартиры блока, а также на инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные с союзниками операции.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантический альянс переживёт второй президентский срок Трампа. Он призвал западные страны не заниматься самовнушением о конце альянса с приходом к власти указанного политика.