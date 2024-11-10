Москва, 10 ноября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 ноября поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Лучшие сотрудники МВД всегда отличались мужеством, принципиальностью, верой в силу закона и справедливость, а также воспитывали новые поколения правоохранителей на традициях чести, патриотизма и верности долгу, сказал президент.

«В этот день мы отдаём дань уважения ветеранам МВД, склоняем головы перед смелостью и самоотверженностью солдат правопорядка, которые стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны», — заявил Путин.

Сотрудники МВД и сегодня вписывают в историю своего ведомства новые славные традиции, сказал президент. С начала года 659 сотрудников органов были удостоены госнаград, среди них и те, кто героически погиб при выполнении служебных обязанностей, заявил Путин. Россия будет помнить и чтить их подвиги и гордиться каждым, честно и безупречно выполняющим свой долг, отметил глава государства.

Граждане России ждут от правоохранителей новых результатов по ключевым направлениям работы — борьбе с преступностью, противодействию терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышению уровня безопасности на дорогах, пресечению экстремизма, сказал Путин.

«Особо отмечу мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Обстановка здесь непростая, и людям, мирным жителям нужны ваша помощь и защита. Уверен, вы сделаете всё необходимое, чтобы максимально обеспечить их безопасность, будете оперативно решать все вопросы, с которыми к вам обращаются граждане», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 9 ноября, глава государства подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Организация незаконного въезда в РФ теперь влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Организация незаконной миграции, совершённая организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ, теперь относится к числу особо тяжких преступлений.

В октябре на саммите глав государств СНГ Путин заявил, что ключевыми направлениями совместной работы стран Содружества являются борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц СНГ.