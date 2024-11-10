Москва, 10 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вышел без шапки на улицу в холодную погоду и объяснил журналистам это тем, что поступает так не часто.

Он вёл беседу с участниками мероприятия на Красной площади без головного убора и представили прессы решили спросить его об этом.

«Вас постоянно мучают. Год, два, три уже… Вопросом, почему [президент РФ Владимир] Путин без шапки зимой. А вы почему всегда без шапки почти всегда почти всегда?» — спросил пресс-секретаря журналист.