Берлин, 10 ноября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Немецкие автомобильные концерны могут потерять позиции на американском рынке после победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа, сообщила газета Bild.

Global Look Press/Jan Woitas/dpa

Журналисты отмечают, что акции таких компаний, как BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen, значительно упали в цене после информации о возможном введении пошлин на ввоз автомобилей в Соединённые Штаты. Кроме того, одно из крупнейших падений, которые наблюдались за последнее время, показал фондовый индекс Германии DAX.

Это произошло на фоне опасений, что Трамп реализует свои планы ввести торговые барьеры в размере 10% на ввоз в США всех товаров, включая продукцию автомобильной промышленности. Таким шагом избранный президент хочет поддержать американскую экономику и простимулировать в стране создание рабочих мест.

В публикации отмечается, что автомобили являются крупнейшей статьей экспорта ФРГ и других стран ЕС в США. Эксперты полагают, что введение указанных пошлин может создать дополнительные трудности для немецких автопроизводителей, которые уже столкнулись с проблемами, связанными со снижением спроса на свою продукцию и падением прибыли.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром. Глава государства в шутку предложил «как-то помочь» ФРГ. Он также выразил мнение, что проблемы немецкой автомобильной промышленности вызваны не только тем, что снизился спрос на автомобили из Германии.

Ещё в апреле 2022 года газета Süddeutsche Zeitung писала, что автомобилестроение в Германии начало готовиться к худшему сценарию из-за санкций по газу из России. Указывалась угроза дефицита и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости.

5 октября 2024 года появилась информация о том, что Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в ФРГ и сократить десятки тысяч сотрудников. Автопроизводитель надеется, что это позволит компании выйти из кризиса. В СМИ отмечалось, что большинство европейских автокомпаний находится в сложной ситуации, что связано с ростом конкуренции с китайскими компаниями, а также низким спросом в Европе.