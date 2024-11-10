Кишинёв, 10 ноября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Молдавия попросила российскую компанию «Газпром» поскорее внести ясность по поводу транзитного договора с Украиной, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

РИА Новости

«Если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У «Газпрома» есть контракт на поставку газа с «Молдовагазом», но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — сказал он журналистам.

Парликов добавил, что в «Газпром» он направил письмо с вариантами выхода из сложившейся ситуации, однако ответа пока не получил.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября заявил, что поставки газа в Европу зависят от покупателей. Россия готова поставлять газ по этому маршруту, сказал он.