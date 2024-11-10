Домодедово, Московская область, 10 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Власти подмосковного Домодедово 10 ноября призвали жителей не публиковать фото и видео с пролётом дронов ВСУ и работой средств ПВО.

Александр Полегенько/ТАСС Система ПВО

Такие кадры могут быть использованы противником для нанесения новых ударов, написала в своём Telegram-канале глава Домодедово Евгения Хрусталёва.

«Просим не выкладывать видео и фото с пролётами беспилотников и работой ПВО. Эта информация может быть использована для корректировки новых атак. При обнаружении обломков звоните по телефону 112 и не трогайте их», — написала Хрусталёва.

Она также сообщила, что средства ПВО сбили над территорией Московской области более 30 дронов противника, и призвала жителей сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 ноября Московский регион и ряд других областей подверглись массированной атаке беспилотников со стороны Украины. В 08:03 мск аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов, в 09:45 ограничения ввели и в Шереметьево. Позднее ограничения были отменены.

На подлёте к Москве были сбиты 32 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили их над Раменским, Домодедово и Коломной. В местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал, что в посёлке Становое под Раменками в результате падения обломков дрона загорелись два дома и пострадала 52-летняя женщина. С ожогами лица, шеи и рук её доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Система противовоздушной обороны утром 10 ноября обезвредила в небе над шестью регионами РФ 70 беспилотных летательных аппаратов украинских войск, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Над территорией Московской области нейтрализовали 34 дрона, над Брянской областью — 14, над Курской — шесть, над Тульской — два. Ещё по семь беспилотников были уничтожены над территориями Орловской и Калужской областей.