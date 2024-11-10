Москва, 10 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп менее предсказуем, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден и проигравшая на выборах кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис. Об этом 10 ноября журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков. Комментарий опубликован в Telegram-канале Зарубина.

White House/Global Look Press

«Одно дело ставка на предсказуемость в плане госпожи Харрис и господина Байдена, всё достаточно предсказуемо ― та линия, которую они будут занимать до того момента, когда покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем», ― пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Трамп также менее предсказуем и в выполнении своих предвыборных заявлений, поэтому нельзя предугадать, будит ли политик их придерживаться.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп после победы на предварительных выборах в Айове пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». В частности, он заявил, что очень хорошо знает главу киевского режима Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, причём с российским лидером, по словам Трампа, они прекрасно ладят.

Позднее он подчеркнул что намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки, и покончить с многомиллиардными потоками денежных средств на Украину. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению украинского конфликта.

Кроме того, бывший глава Белого дома раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику Байдена, отметив, что Украина не стала бы многого делать, если бы он был президентом.

В случае своей победы Трамп также пообещал «разъединить» Россию и Китай. Он обвинил Байдена в том, что своей политикой привёл к объединению двух стран, назвав это позором.

Трамп на следующий день после выборов глава государства заявил, что одержал «изумительную победу», которая станет прологом «золотой эпохи» в американской истории.

Источники агентства Bloomberg 9 ноября заявили, что Трамп, не дожидаясь инаугурации, уже начал менять курс по Украине и Израилю. По словам собеседников издания, наиболее остро изменение политики США будет ощущаться на Украине, власти этой страны начинают осознавать неизбежность мирных переговоров с Россией. При этом Израиль от президентства Трампа только выиграет.