ДНР, 10 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Курахово Донецкой Народной Республики начались городские бои, сообщил 10 ноября источник в российских силовых структурах.

Алексей Майшев/РИА Новости

ВСУ пытаются перебрасывать в город небольшие группы бойцов, но ВС РФ окружают Курахово с трёх сторон, сообщил источник ТАСС.

«Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за период с 2 по 8 ноября подразделения ВС РФ освободили в зоне проведения спецоперации шесть населённых пунктов, в том числе Кураховку, расположенную вблизи города Курахово.

Освобождение посёлка даст ВС России возможность нарастить давление на группировку ВСУ в Курахово, заявили ранее в российских силовых структурах.

Армия России уже подошла к ближайшему пригороду временно оккупированного ВСУ Курахово, ВС РФ продолжают развивать успех, оттесняя противника к западной границе ДНР, отмечал ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Противник уже начал отвод войск из Курахово, сообщал в свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский.