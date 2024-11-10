Москва, 10 ноября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова), журналист Антон Коробков-Землянский скончался, подтвердил 10 ноября концертный директор исполнителя Александр Качан.

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Ранее о смерти журналиста сообщил со ссылкой на источники Telegram-канал «112».

«Да, к сожалению. Подробностей не знаю», — сказал Качан РЕН ТВ.

Как передавало ИА Регнум, по данным «112», журналисту стало плохо накануне вечером. Жена Коробкова-Землянского вызвала скорую помощь, но помочь журналисту врачи не смогли. Коробкову-Землянскому было 40 лет.

Журналист родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования, работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале. В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.

Позднее журналист работал пресс-секретарём певца Филиппа Киркорова, начальником службы новых медиа телеканала «Россия 1», главой пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа». Кроме того, Коробков-Землянский сотрудничал с радиостанциями «Русская служба новостей» и «Русское радио», телеканалами СТС и MTV, был продюсером рекламных кампаний ряда телеканалов, других СМИ и ведомств.