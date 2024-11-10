Москва, 10 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Журналист Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в возрасте 40 лет, сообщил 10 ноября Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Владимир Трефилов/РИА Новости Антон Коробков-Землянский

По этим данным, журналисту стало плохо накануне вечером. Жена Коробкова-Землянского вызвала скорую помощь, но помочь журналисту врачи не смогли.

Коробков-Землянский ранее работал на ряде федеральных телеканалов, был пресс-атташе певца Филиппа Киркорова, а позднее — певца SHAMAN (Ярослава Дронова).

Журналист родился в феврале 1984 года в Красноярском крае. Окончил Академию национального образования по специальности «менеджмент организации». Работал на красноярском телевидении, затем — на Первом канале.

В 2011 году Коробков-Землянский занял пост заместителя вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе фонда «Сколково», также он был членом Общественной палаты РФ.

Позднее он работал пресс-секретарём Киркорова, генеральным директором медиаагентства «Легенда», начальником службы новых медиа телеканала «Россия 1», главой пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа».

Кроме того, Коробков-Землянский сотрудничал с радиостанциями «Русская служба новостей» и «Русское радио», телеканалами СТС и MTV, был продюсером рекламных кампаний ряда телеканалов, других СМИ и ведомств.