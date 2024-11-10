Вашингтон, 10 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Ряд демократов заговорили об упадке внутри партии после поражения вице-президент США Камалы Харрис на президентских выборах, пишет американская газета Washington Post.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«В более широком смысле многие демократы рассматривают своё поражение не просто как ряд тактических ошибок кампании, но и как свидетельство развала партии и упадка её бренда», — приводит издание мнение некоторых демократов.

В материале указано, что такое мнение, в частности, вызвано активной поддержкой избранного президента США Дональда Трампа теми группами населения, что традиционно голосуют за Демократическую партию. Речь идёт о латиноамериканцах и молодёжи из крупных городов.

9 ноября издание Newsweek сообщило, что Камала Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно. Авторы публикации также отметили, что, несмотря на слабые позиции Харрис сейчас, на следующих выборах она может снова побороться за место президента.

6 ноября Харрис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах и пообещала, что передача власти в США пройдёт мирно. Она также призвала общественность в стране признать результаты голосования.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заявил, что кандидат от Демократической партии проиграла выборы президента США, потому что не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа. Республиканец, в свою очередь, обещал положить конец всем войнам, а Америку сделать великой.