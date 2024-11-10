Москва, 10 ноября, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер тайно посетил Россию для переговоров по урегулированию израильско-ливанского конфликта. С таким утверждением выступило сразу несколько источников в Израиле.

Ron Sachs/Global Look Press

По информации источников, визит состоялся в ноябре, однако точный день пока неизвестен.

«Сегодня утром мы проснулись и узнали о тайном визите министра Рона Дермера в Россию с целью урегулирования конфликта на севере при посредничестве России», — говорится в сообщении «12-го канала» израильского телевидения.

По данным портала Ynet, 9 ноября Дермер вылетел в США для переговоров об урегулировании ситуации на севере Израиля.

Уточняется, что активизация усилий Тель-Авива по деэскалации конфликта может быть связана с тем, что Совбез ООН может вскоре принять резолюцию, требующую от Израиля немедленного прекращения огня в секторе Газа и ограничивающую действия еврейского государства на всех фронтах.

В сообщении 12-го телеканала Израиля также говорится о том, что на Израиль оказывается политическое давление и со стороны США, которые стремятся завершить конфликт. Отмечено, что власти еврейского государства могут столкнуться с ещё большим давлением после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Обозреватель информагентства Bloomberg Кортни Макбрайд написала, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении ключевых внешнеполитических вопросов, связанных с Украиной и Израилем.