Москва, 10 ноября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что жалеет о своих словах о возможности бомбового удара по Лондону для возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям.

Belkin Alexey/Global Look Press Елена Вяльбе

В интервью «Москве 24», отвечая на вопрос, жалеет ли она о каких-либо из своих высказываний, Вяльбе напомнила об этих своих словах и отметила: говорить следует только о том, что можешь выполнить.

«Наверное, последнее — про Лондон. Я не хочу оправдываться, но в связи с тем, что я не имею возможности (нанести такой удар. — Прим. ред.), не надо было и говорить», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, глава Вяльбе заявила, что если бы Москва сбросила бомбу на центр Лондона, несправедливое отстранение российских спортсменов от международных соревнований завершилось бы быстрее. Она добавила, что рано или поздно россияне смогут вернуться в мировой спорт.

Слова Вяльбе об ударе бомбой по столице Великобритании были шуткой, но вместе с тем глава Федерации лыжных гонок намекнула, что в вопросе о противодействии ограничениям в отношении российских спортсменов нужно переходить к более радикальным решениям, отметила ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.