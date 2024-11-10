Нижний Новгород, 10 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Аэропорт «Чкалов» в Нижнем Новгороде принял 14 самолётов, направлявшихся в Москву, где вводились ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Роман Владимиров/Global Look Press

Ранее из-за угрозы атаки беспилотников были введены ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Кроме того, Шереметьево также решил временно не принимать и не отправлять рейсы. Указанный режим отметили в 10:32 мск.

«На 11:10 (мск) 10 ноября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова принял в качестве запасного 14 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что с пассажирами прибывших рейсов работают представители авиакомпании. Также уточняется, что приём и отправка регулярных рейсов «Чкалова» проходят по расписанию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября Росавиация проинформировала, что запасные аэродромы приняли по меньше мере 36 самолётов на фоне действия ограничений на приём и отправку рейсов в трёх аэропортах Москвы.

10 ноября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлёте к столице РФ были сбиты более 30 беспилотников.

Министерство обороны России в свою очередь уточнило, что в период с 07:00 до 10:00 мск над шестью регионами РФ удалось уничтожить 70 беспилотников. При этом над над территорией Московской области силы противовоздушной обороны сбили 34 дрона.