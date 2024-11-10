Донецк, 10 ноября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Российские военные применили в зоне проведения специальной военной операции новые беспилотники ― FPV-дроны на оптоволокне. Об этом 10 ноября сообщили в 6-й мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса Южной группировки войск.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Наши ребята впервые применили FPV-дроны на оптоволокне. Работа велась на константиновском направлении», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель дивизии.

Он пояснил, что преимущество подобного вида дронов — полная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Средства радиоэлектронной борьбы повлиять на его работу не могут, поскольку управление БПЛА осуществляется не по радиосигналу, а по сверхтонким проводам ― оптоволокну», ― отметили в дивизии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября группа российского спецназа уничтожила колонну бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) недалеко от города Суджи в Курской области, применив оптоволоконные беспилотники «Князь Вандал Новгородский». После попадания дрона-камикадзе произошла вторичная детонация снарядов.

Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» армии России в середине октября ракетным ударом уничтожил танк украинских формирований в приграничном районе Курской области. Скрытую в одной из лесополос боевую машину военные российской группировки войск «Север» выявили в ходе проведения разведки в курском приграничье с помощью дрона, после чего приняли решение нанести по нему точечный удар.

Концерн «Калашников» 11 октября сообщил, что в зоне СВО успешно испытали новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф», предназначенный для ведения разведки в режиме реального времени.