Москва, 10 ноября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский возобновили приём и отправку рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко 10 ноября в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В 10:32 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты», — говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Пока они действовали, 36 самолётов ушли на запасные аэродромы, уточнил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов в 08:03 мск, аэропорт Шереметьево — в 09:45. Ограничения вводились на фоне атаки украинских беспилотников на Московский регион. Безопасность полётов — главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение утра сообщил о 32 дронах, сбитых на подлёте к Москве средствами противовоздушной обороны. Их уничтожили над Раменским, Домодедово и Коломной. Первое сообщение о перехвате украинских БПЛА, летевших в направлении столицы, мэр опубликовал в 08:37 мск. К местам падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

В подмосковном посёлке Становое в результате падения обломков беспилотников загорелись два дома и пострадала женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он уточнил, что 52-летнюю пострадавшую, которая получила ожоги лица, шеи и рук, доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Минобороны РФ информировало о перехвате 23 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя российскими регионами в ночь на 10 ноября. Их сбили над Брянской (17 дронов), Ростовской (три), Белгородской (два) и Курской (один) областями, уточнили в ведомстве.