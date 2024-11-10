Вашингтон, 10 ноября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Кандидат от Республиканской партии, победивший на выборах президента США, Дональд Трамп предложил погасить долг демократов, который возник во время предвыборной кампании. Такое предложение избранный глава Белого дома озвучил в социальной сети Truth Social.

AP/TASS

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную борьбу на выборах президента 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов», ― написал политик.

Трамп отметил, что у Республиканской партии после выборов осталось «много денег», поэтому она может помочь в погашении долга ради «необходимого единства» в стране.

По данным издания The New York Times, кампания кандидата от демократов Камалы Харрис после провальных предвыборных концертов имеет около $20 млн долга, несмотря на то, что всего удалось собрать более $1 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.

Издание Axios информировало, что в Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виновных в проигрыше Харрис на президентских выборах. Демократов «шокировали» итоги голосования.

Действующий американский президент Джо Байден 6 ноября заявил, что поражение Харрис на выборах вызвано тем, что ей пришлось вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Издание Newsweek сообщило, что Харрис после поражения на выборах президента США может стать главой штата Калифорния, пойти в Верховный суд или баллотироваться на пост президента повторно.