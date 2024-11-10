Вашингтон, 10 ноября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп может решиться на выход Соединённых Штатов из НАТО в обход Конгресса страны. Об этом сообщила 9 ноября газета Politico со ссылкой на американских юристов.

Benoit Doppagne/Global Look Press

Журналисты уточняют, что, согласно закону, принятому менее года назад, глава государства должен заручиться одобрением конгрессменов, чтобы начать процедуру выхода США из альянса. При этом юристы, мнение которых приводит газета, отмечают, что у Трампа после вступления в должность останется лазейка, с помощью которой он может обойти указанное ограничение.

По их словам, политик может сослаться на исключительные полномочия президента в вопросах внешней политики. Юристы напомнили, что Трамп уже поступал так ранее.

В случае такого развития ситуации у Конгресса будет право подать на республиканца в суд. Вместе с тем, как подчёркивается в публикации, это вряд ли произойдёт, поскольку Сенат будут контролировать однопартийцы избранного президента.

Кроме того, юристы полагают, что в случае, если всё же судебный иск в Верховный суд США будет подан, то вопрос, кто победит, остаётся не ясен. В газете также добавили, что Конгресс ранее ни разу не подавал прямого иска к президенту, который выходит из договора.

Как сообщало ИА Регнум, в конце своего предыдущего президентского срока Трамп планировал сократить расходы США на выплаты в бюджет НАТО и уменьшить долю Вашингтона в финансировании альянса с 22 до 16%. Его представители поясняли, что такого объёма средств хватит на содержание штаб-квартиры блока, а также на инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные с союзниками операции.

В декабре 2023 года действующий президент США Джо Байден подписал указ об оборонной политике, одно из положений которого не позволяет главе государства в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения Конгресса.

20 июля бывший советник Белого дома Джон Болтон заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США, скорее всего, выйдут из НАТО. По его словам, республиканец считает альянс «кучкой неблагодарных европейцев», которые не платят за оборону.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантический альянс переживёт второй президентский срок Трампа. Он призвал западные страны не заниматься самовнушением о конце альянса с приходом к власти указанного политика.