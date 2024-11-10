Жуковский, Московская область, 10 ноября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Жуковском городском округе Московской области отменена, сообщили 10 ноября в пресс-службе этого муниципального образования.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Внимание! Жуковский — отбой по БПЛА!» — сказано в сообщении в Telegram-канале по информированию жителей округа об угрозах различного характера.

Ранее из-за угрозы дронов были введены ограничения на работу аэропорта Жуковский. Такие же меры были приняты в Домодедово. Кроме того, временно не принимает и не отправляет рейсы московский аэропорт Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин написал, что при подлёте к Москве силами противовоздушной обороны России были сбиты не менее 32 БПЛА. Часть из них удалось нейтрализовать в районе Домодедово, Раменского и Коломны.

В результате нападения дронов в Московской области от осколков БПЛА пострадала 52-летняя женщина. Её направили в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, после падения БПЛА загорелись два дома в поселке Становое Раменского городского округа.