Варшава, 10 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Дата прекращения огня на Украине может быть определена очень быстро после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в январе следующего года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции.

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

«Очень скоро, когда Трамп вступит в должность, можно ожидать предложения о потенциальной приостановке огня», — сказал он.

По словам Туска, план Трампа будет предполагать также сокращение обязательств США перед Европой.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Туск публично отрёкся от своих прошлых высказываний, в которых обвинял Трампа в сотрудничестве с российскими спецслужбами. На пресс-конференции главы польского правительства журналистка Моника Рютке обратилась к нему и процитировала его заявления о «зависимости Трампа от российских спецслужб» и о том, что Трамп, возможно, «был завербован россиянами».

Туск в свою очередь заявил, что заявлений подобного характера «никогда не делал». Журналистка, задавшая этот вопрос, вскоре была лишена доступа на мероприятия с участием главы польского правительства.