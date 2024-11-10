Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Россия будет и дальше оказывать содействие странам Африке в различных областях, включая противодействие экстремизму и терроризму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка.

Послание зачитал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий», — говорится в приветствии главы государства.

Текст обращения опубликован на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что африканские страны проводят конструктивную и миролюбивую внешнюю политику, и их авторитет в мире растёт. Президент отметил, что Москва делает особый акцент на упрочении традиционно дружественных отношений с государствами Африки.

Он добавил, что РФ и африканские страны объединяет их стремление к построению справедливого многополярного мирового порядка, которому чужды любые формы дискриминации, диктата и санкций, и который базируется на равенстве и верховенстве международного права.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября советник президента России Антон Кобяковзаявил, что Россия видит и поддерживает борьбу африканских стран за пересмотр неоколониальных практик. Он добавил, что министерские конференции «Россия — Африка» планируется проводить регулярно.

9 ноября Сергей Лавров на торжественном приёме в честь глав делегаций — участников министерской конференции форума партнёрства «Россия — Африка» отметил, что Россию и страны Африки связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития.

В середине октября Владимир Путин заявил, что страны Юго-Восточной Азии и Африки станут центрами глобального роста в будущем. Он уточнил, что это объективная данность. Президент также подчеркнул, что объединение БРИКС никому себя не противопоставляет, поскольку оно объединяет страны, которые нацелены прежде всего на сотрудничество.