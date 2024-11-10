Козельск, Калужская область, 10 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Атака украинского дрона спровоцировала пожар на территории Козельского района Калужской области, сообщил 10 ноября губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ

«Сегодня утром в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в г. Сосенский Козельского района», — написал Шапша.

Руководителю районной администрации поручено организовать оперативный штаб, который займётся оценкой повреждений и оказанием помощи, если таковая потребуется, добавил он.