Москва, 10 ноября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В России необходимо провести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов ― помещений для хранения и ремонта лодок или катеров. С таким предложением 10 ноября выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Парламентарий в беседе с «РИА Новости» пояснил, что в настоящее время эта сфера слабо регулируется.

«Сейчас кто-то по «дачной амнистии» пытается оформить как таунхаус-эллинг, кто-то через «гаражную амнистию», не сообщая год постройки, эллинг иначе не оформить. То есть вопрос необходимо законодательно урегулировать должным образом», ― подчеркнул депутат.

Гаврилов считает, что власти должны дать возможность владельцам эллингов легализовать такую недвижимость на всей территории страны.

«В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации. Например, законодательно предусмотреть «лодочную амнистию», — отметил парламентарий.

При этом Гаврилов указал на необходимость следить за тем, чтобы эллинги использовались по назначению, а не в качестве жилья для сдачи туристам.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, распространяющий дачную амнистию на ряд построек. Согласно новым нормам, упрощённая регистрация будет применяться, в частности, для сараев, бань и летних кухонь, а также теплиц. Дачную амнистию также распространили и на дома, в которых проживают несколько семей. Для регистрации хозпостроек не потребуется выполнять кадастровые работы, оформлять декларации на объект и ряд других документов.

При этом уточняется, что данное право будет неприменимо к тем объектам, которые были признаны судом самовольными строениями, подлежащими сносу.

Дачная амнистия предполагает оформление права собственности на землю и дом на загородном участке по упрощённой схеме. Она действует с 2006 года и позволяет оформить в собственность дачные участки и дома, на которых нет правоустанавливающих документов. За время действия «дачной амнистии» в стране в упрощённом порядке зарегистрировали несколько миллионов объектов индивидуального жилищного строительства и земельных участков.