Москва, 10 ноября, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена, перед тем как уйти из Белого дома после победы на выборах республиканца Дональда Трампа, может «нагадить» России. Об этом 10 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Пожалуйста, не забывайте, что у уходящей администрации ещё в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много. Думаю, что их русофобия никуда не делась», — подчеркнула в беседе с «РИА Новости» дипломат.

При этом она отметила, что многое из политики нынешнего американского президента, направленной против России, провалилось.

«Провалилась концепция строительства анти-России на территории Украины. Провалилась история с изоляцией России», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх 7 ноября заявила, что Украина получит от США 6 млрд долларов военной помощи до прихода к власти в январе 2025 года новой администрации. Она уточнила, что осталось около 4 млрд долларов из запасов минобороны и есть ещё примерно 2 млрд долларов по линии Агентства по международному развитию (USAID) (организация, признанная в РФ нежелательной).

Ранее о том, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине пакет помощи на сумму более $6 млрд до дня инаугурации нового главы государства сообщил обозреватель издания Politico Джек Детч. Он пояснил, что уходящая администрация Белого дома готовится к прекращению военных поставок с момента вступления в должность избранного президента США Трампа.

По данным издания, из оставшейся на помощь Украине суммы $2,1 млрд выделены на новые оборонные заказы у американских подрядчиков, а ещё $4,3 млрд направлены на изъятие со складов имеющихся вооружений. Также отмечается, что с момента объявления о помощи до момента её поставки уходят месяцы, поэтому новая помощь, если о ней заявит Байден, может не дойти до Киева.

Байден пообещал 20 января мирно передать избранному главе государства Дональду Трампу полномочия президента США.