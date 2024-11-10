Москва, 10 ноября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. В России есть множество идей, в том числе научные разработки по освоению Луны и дальнего космоса. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Nrcki.ru Михаил Ковальчук

«Надо знать свою цену и правильно выстраивать отношения с партнёрами», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Ковальчук привёл в пример Китай, где успешно развивается термоядерный проект, который начинался на советской установке Токамак, поставленной в начале 2000-х годов. Затем проводилось совместное проектирование установки нового поколения, которая на данный момент одна из лучших. В будущем этот опыт должен стать основой для взаимовыгодных проектов, заключил Ковальчук.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» рассказал о предложении Запада российским учёным продолжить работу в европейской организации при условии, что они получат международный статус сотрудников Объединённого института ядерных исследований в подмосковной Дубне. По такой схеме Россия работать с Западом не будет, подчеркнул Михаил Ковальчук. Он напомнил, что после начала специальной военной операции бывшие партнёры РФ начали ограничивать участие российских специалистов в совместных проектах и блокировать доступ в ЦЕРН. Теперь им предложили продолжить работу в ЦЕРН с международной аффилиацией.

В сентябре в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Ковальчук рассказал, что национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создал прототипы ракетных двигателей для полётов в дальний космос. По его мнению, России необходимо барражировать и «пристать к Луне».