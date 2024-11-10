Северо-Курильск, Сахалинская область, 10 ноября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. В городе Северо-Курильске в Сахалинской области утром 10 ноября наблюдался слабый пеплопад от выброса на вулкане Эбеко. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Утром 10 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от ФГБУ «Сахалинское УГМС» поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада, в результате выброса на вулкане Эбеко», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Вулкан Эбеко, высота которого составляет 1156 метров, расположен на севере острова Парамушир в северной части хребта Вернадского в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска.

Отмечается, что, согласно информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в Северо-Курильске запах сероводорода не ощущался. Угроз жизнедеятельности населения не зафиксировано, звонков от населения не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 километра. По данным МЧС по Сахалинской области, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров, пеплопада в Северо-Курильске не было, запаха сероводорода жители не ощущали.