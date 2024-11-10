Сент-Луис, США, 10 ноября, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25 одержал разгромную победу над «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сент-Луисе, штат Миссури, на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась со счётом 1:8.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились канадский нападающий Коннор Макмайкл (1’, 51’), россиянин Александр Овечкин (28’, 43’), защитник Джейкоб Чикран (31’), шведский хоккеист Расмус Сандин (44’), нападающий Майкл Сгарбосса (56’) и Брэндон Дюхайм (57’). Единственный гол хозяев на восьмой минуте встречи забил американец Скотт Перунович.

Овечкин, оформив дубль в этом матче, забросил 862-ю и 863-ю шайбы в рамках НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 31 шайбы. По итогам встречи с «Сент-Луисом» россиянин также признан первой звездой матча.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с десятью победами и 20 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сент-Луис Блюз» с 14 очками располагается на девятой позиции в Западной конференции.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Овечкин завершил матч с «Питтсбург Пингвинз» без результативных действий, прервав свою пятиматчевую голевую серию. До этого россиянин отмечался заброшенными шайбами в играх против «Рейнджерс», «Монреаля», «Коламбуса», «Каролины» и «Нэшвилла».

Ранее Гретцки выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам Гретцки, это всего лишь «вопрос времени». Более того, Гретцки, как рассказывал сам Овечкин, следит за его судьбой, поддерживает в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.