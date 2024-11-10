Москва, 10 ноября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Басманный суд города Москвы по делу о взятке арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД России Георгия Сатюкова. Об этом говорится в судебных документах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие установило, что Сатюков переоформил на брата, отца и мать имущество, включая недвижимость, банковские счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, уточняет ТАСС.

Кроме Сатюкова в получении взятки обвиняют экс-сотрудника МВД Дмитрия Соколова.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Сатюков и его экс-заместитель Соколов занимались вымогательством денег у администратора криптобиржи World Exchange Services Алексея Иванова. Они навязали предпринимателю покровительство, после чего он, предположительно, перевёл подозреваемым 2120 биткоинов, что в 2021 году было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. Всего арестовали 30 банковских счетов.

Суд 10 июля арестовал принадлежащую экс-сотрудникам МВД недвижимость, в том числе квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. По данным СМИ, Соколов также является владельцем апартаментов в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае. Позднее в отношении экс-силовиков начались следственные действия, однако фигуранты успели бежать за границу. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.