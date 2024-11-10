Вашингтон, 10 ноября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. В палате представителей Конгресса США в текущем созыве республиканцы займут большинство из 435 мест. С высокой долей вероятности, демократы не смогут взять под контроль нижнюю палату Конгресса. Об этом свидетельствуют прогнозы компании DDHQ, которая занимается анализом итогов голосования.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

По последним данным, республиканцы в палате представителей нового созыва гарантировали себе 216 мест, демократы — 209. Пока нет решения, кому достанутся 10 мест. Предположительно, в новом созыве республиканцы смогут набрать 220 мандатов, демократы — 215.

По прогнозу телеканала CNN, республиканцы получают в нижней палате Конгресса 213 мест, демократы — 205. В Сенате республиканцы получат не менее 52 мест, демократы — 46.

Предварительные результаты выборов в Сенат США приводит также агентство Bloomberg. Так, республиканцы имеют 53 мандата против 46 у демократов. В палату представителей отобрались 202 демократа, 212 — у республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, издание Axios информировало, что в Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виновных в проигрыше Камалы Харрис на президентских выборах. Демократов «шокировали» итоги голосования. Некоторые представители партии собираются воспользоваться этим моментом, чтобы попытаться переопределить партию по своему подобию, отметили журналисты.

Российская сторона не испытывает особых надежд в отношении избранного президента США Дональда Трампа и нового состава Конгресса страны, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая при этом свои национальные интересы.