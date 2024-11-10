Вашингтон, 10 ноября, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Руководство Федерального бюро расследований (ФБР) США напугано приходом к власти Дональда Трампа. В организации готовятся к массовым увольнениям, сообщила американская газета The Washington Times.

cugetliber.ro Сотрудники ФБР

«Высшее начальство в агентстве было «ошарашено» и «контужено» победой Трампа над вице-президентом Камалой Харрис», — отметили 7 ноября авторы.

Большинство сотрудников ФБР предполагает, что с приходом Трампа организацию ждёт настоящая «кровавая баня».

По словам бывшего осведомителя ФБР Джорджа Хилла, коллектив бюро находится в крайне нервозном состоянии, около 50 старших руководителей ведомства планируют уйти в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, в августе во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявил, что при избрании президентом США намерен уволить военных, причастных к выводу американских войск из Афганистана. Политик назвал произошедшее катастрофой и самым унизительным событием в истории США, а также крупнейшей военной катастрофой в истории мира. По мнению Трампа, к такому исходу привели слабость и некомпетентность вице-президента США Камалы Харрис и действующего американского лидера Джозефа Байдена.

После первого покушения в июле Трамп раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя, за некомпетентное, по его мнению, расследование. На слушаниях в Конгрессе США Рэй заявил, что не уверен, попали в политика при покушении осколки, стекло или пуля. Трамп отметил, что в больнице врачи поставили ему диагноз «пулевое ранение уха», и это легко проверить при желании, но ФБР не озаботилось проверкой.