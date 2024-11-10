Магадан, 10 ноября, 2024, 04:39 — ИА Регнум. В Магадане вечером 9 ноября загорелся частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В Telegram-канале ведомства уточнили, что пожар возник в частном доме на улице Продольной. Экстренные службы о возгорании оповестили очевидцы. Площадь пожара составила 60 кв. метров. К тушению огня привлекали 34 сотрудника МЧС и семь единиц техники. На месте спасатели обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электрооборудования.

Как сообщало ИА Регнум, в Магадане 7 ноября при пожаре в одной из квартир погибли мать и трое детей в возрасте двух, трёх и шести лет. Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара достигла 70 кв. метров. По факту гибели на пожаре четырёх человек возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

17 января в Магадане в результате пожара в частном доме на улице Пролетарской погибли два человека, один получил травмы. Пожар распространился на площади в 120 кв. метров. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.