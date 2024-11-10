Москва, 10 ноября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Российская медицина в сфере онкологии находится в авангарде по некоторым методам лечения злокачественных опухолей, используются технологии, не имеющие аналогов за рубежом. Об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Медицина,больница,лекарства

«По многим направлениям, я считаю, мы сегодня находимся на передовых позициях: например, в таких методах лечения, как реконструктивно-пластическая хирургия, радиоэмболизация, протонная и брахитерапия», — указал он.

По его словам, зарубежное онкологическое сообщество следит за достижениями российских специалистов, которые также принимают участие в международных мероприятиях с участием учёных из множества стран.

«Побороть рак — общая задача, не имеющая границ. Мы многому учимся друг у друга», — отметил Каприн.

Он также сообщил, что с 2021 года выявляемость онкологических заболеваний в России выросла на 8%. При этом, согласно статистике, в более чем 60% случаев злокачественные новообразования удаётся выявить на ранних стадиях заболевания.

Каприн подчеркнул, что главным «врагом» рака является ранняя диагностика, в связи с чем главный онколог Минздрава призвал граждан своевременно проходить профилактические осмотры для выявления злокачественных новообразований и повышения шансов на их излечение вместо того, чтобы обращаться к нетрадиционной медицине.

«Я не видел ни одного пациента, вылеченного от рака с помощью методов нетрадиционной медицины, но видел последствия такого «лечения»… Пока пациенты верят в «волшебную» таблетку, они упускают драгоценное время, которое можно было бы посвятить реальной борьбе с болезнью», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что некоторые вирусы могут стать причиной развития рака. В частности, речь идёт о вирусах гепатита B и C, вирусе Эпштейна-Барр, полиомавирусе клеток Меркеля и других вирусах, хроническое течение которых может спровоцировать клетки на неконтролируемое излишнее деление, что в ряде случаев приводит к быстрому развитию опухолей. В связи с этим онколог подчеркнул важность наблюдения за состоянием здоровья, здорового образа жизни и своевременного лечения.

В конце августа в Министерстве здравоохранения России сообщили, что врачи Тюменской областной клинической больницы №1 провели сложную реконструктивную операцию женщине с редким злокачественным новообразованием — карционоидной опухолью главного бронха, редким заболеванием, занимающим всего 2% в структуре онкологии респираторной системы.