Берлин, 10 ноября, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Бюлент Бюйюкбайрам подал в отставку после обрушившейся на него критики в социальных сетях в связи с публикацией фото с нацистской символикой. Об этом 9 ноября сообщило немецкое издание Der Spiegel.

(сс) Olaf Kosinsky Эмблема ХДС

Утверждается, что политик 26 октября опубликовал в частной группе фото с секс-куклой в футболе немецкого футбольного клуба «Санкт-Паули» с петлёй на шее и символикой военизированного нацистского формирования СС на голове.

«Мы привыкли ко многому, что касается оскорблений в социальных сетях. Но тот факт, что местный политик размещает подобную публикацию, вызывает тревогу», — приводит издание слова представителя «Санкт-Паули» Патрика Генсинга.

По его словам, поступок Бюйюкбайрама свидетельствует об «угрозе политическому дискурсу».

После критики и якобы угроз в адрес немецкого политика тот извинился за публикацию и назвал свой поступок ошибкой. Как отметил управляющий директор региональной ассоциации ХДС в Ольденбурге, Бюйюкбайрам уже ушёл в отставку.

Как передавало ИА Регнум, ранее немецкое издание Die Welt со ссылкой на архивные источники сообщило, что дед сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алисы Вайдель Ганс Вайдель в годы Второй мировой войны был членом СС. Кроме того, в марте 1941 года Вайдель поехал в оккупированную немецко-фашистскими войсками Варшаву для прохождения обучения на военного судью, после чего работал в варшавской военной комендатуре.

В феврале газета Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок был офицером вермахта, инженером в войсках ПВО. В них также говорится, что он был убеждённым последователем национал-социалистической идеологии.