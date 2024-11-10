Киев, 10 ноября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Сложившаяся на фоне осложнения ситуации в зоне боевых действий тенденция может стремиться к обострению, заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский во время телефонного разговора с главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Провёл очередной телефонный разговор с командующим Вооружёнными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта», — написал Сырский на своей странице в социальной сети Facebook (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, ситуация в зоне боевых действий остаётся тяжёлой. Кроме того, существует возможность обострения обстановки.

Как передавало ИА Регнум, ранее Генеральный штаб ВСУ также назвал тяжёлой ситуацию, сложившуюся на всей линии боевого соприкосновения. Отмечалось, в частности, напряжённое положение ВСУ на красноармейском (покровском), кураховском, купянском и лиманском направлениях.

По данным Министерства обороны РФ, Вооружённые силы России в период с 2 по 8 ноября в ходе проведения специальной военной операции освободили шесть населённых пунктов. В Донецкой Народной Республике российские военные освободили Антоновку, Кураховку, Вишнёвое, Кременную Балку и Максимовку, в Харьковской области — населённый пункт Першотравневое.

20 октября Каволи заявил, что Вооружённые силы России вне зависимости от исхода конфликта на Украине, выйдут из него сильнее, чем раньше. По его словам, у НАТО после завершения Россией специальной военной операции появится противник с реальными навыками, обученными войсками и «чёткими намерениями». По оценкам журнала U. S. News and World Report, российская армия заняла первое место в рейтинге сильнейших вооружённых сил в мире. На второй и третьей строчках списка расположились Вооружённые силы США и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), на четвёртой — Народно-освободительная армия Китая (НОАК).