Сочи, Краснодарский край, 10 ноября, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Внешняя политика России отличается от западной, она никогда не была рабовладельческой страной. Об этом 9 ноября заявил министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо на полях министерской встречи Форума партнёрства «Россия — Африка» в Сириусе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Конго

«У отношений с Западом есть наследие трагической истории — рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — отметил конголезский дипломат в беседе с «РИА Новости».

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что против этого явления в своё время восстал Советский Союз, который оказал мощную поддержку странам Африки.

В отношениях с Россией проявляются взаимная выгода и взаимоуважение, в этом и кроется отличие российского подхода к сотрудничеству от западного, ответил на соответствующий вопрос Жан-Клод Гакоссо.

Как сообщало ИА Регнум, Россию и страны африканского континента связывают не только проверенные временем дружественные отношения, но и стремление сделать мир более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития, подчеркнул 9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дружба России с государствами и народами Африки переживает возрождение. Страны давние и верные союзники, так было и, несомненно, будет, добавил глава российского МИД.

Ранее министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо называл Россию второй родиной. В своё время будущий дипломат учился в СССР.