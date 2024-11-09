Штат Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Порядка 27 миллионов жителей северо-восточных штатов США оказались в зоне пожарной тревоги на фоне повышенных рисков возникновения крупных лесных пожаров. Об этом 9 ноября сообщил телеканал NBC News.

Defense.gov Армия США на учениях по тушению пожаров

«Порывы ветра и влажность способствуют возникновению лесных пожаров на северо-востоке страны. В субботу днём 27 миллионов человек от Нью-Йорка до Массачусетса находятся в зоне пожарной тревоги», — говорится в сообщении.

В частности, пожарная тревога распространяется на города Бостон и Нью-Йорк, в которых проживает в общей сложности более девяти миллионов человек.

Отмечается, что только с начала ноября город Нью-Йорк столкнулся с более чем 100 лесными пожарами на фоне ветреной погоды и пониженной влажности. Помимо штата Нью-Йорк, пожары также зафиксированы в Нью-Джерси и Пенсильвании.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Daily Mail со ссылкой на американских сейсмологов сообщило, что Соединённым Штатам могут грозить 30-метровое цунами и 9-балльное землетрясение. Исследовав Каскадную зону субдукции и выявив четыре сегмента вдоль разлома протяженностью 970 км, охватывающего территорию от границы США и Канады до северной части штата Калифорния, эксперты выявили признаки возможного катаклизма. Подземные толчки и последующее мощное цунами, жертвами которых могут стать десятки тысяч жителей нескольких штатов, могут произойти в ближайшие годы.