Москва, 10 ноября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнение к Трудовому кодексу РФ о регулировании труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. Соответствующий документ 9 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Трудовой кодекс

«Внести в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации изменение, дополнив её статьёй 351.8», — говорится в документе.

Согласно закону, в Трудовой кодекс РФ вводится понятие о наставничестве в сфере труда (наставничество), подразумевающее выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и рабочем месте.

Размеры и условия осуществления выплат за наставничество работникам государственных и муниципальных учреждений устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, иных организаций — в соответствии с трудовым договором и локальными соглашениями и нормативными актами.

Отмечается, что работник имеет право досрочно отказаться от осуществления наставничества, а работодатель — досрочно отменить соответствующее поручение, предупредив об этом не менее чем за три рабочих дня.

Как передавало ИА Регнум, с 1 сентября в России в силу вступил закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учётом компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующие изменения внесены в ст. 152 Трудового кодекса РФ.

24 сентября Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым уточняется срок использования отгула, а также предусматривается оплата неиспользованных отгулов при увольнении. Соответствующие поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.