Баку, 10 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. Азербайджан и Армения близки к достижению окончательной договорённости по тексту мирного договора. Об этом 9 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Значительная задержка Арменией предложений по тексту документа оказала негативное влияние на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договорённости по тексту документа», — говорится в сообщении, распространённом Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ).

По его словам, именно Баку инициировал принципы, заложенные в основу мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что переговоры в направлении окончательного согласования текста договора продолжатся после завершения климатической конференции Организации Объединённых Наций (СОР-29).

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Алиев заявил, что заключение мирного договора между двумя республиками невозможно до тех пор, пока власти Армении не внесут изменение в конституцию страны. По его словам, действующая конституция Армении представляет собой территориальную угрозу для Азербайджана, так как документ предусматривает ссылку на декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Этот пункт мешает заключить мирное соглашение, отметил президент Азербайджана.

В августе президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва готова продолжать содействовать в выработке армяно-азербайджанского мирного договора и продвижении процесса делимитации и демаркации границы. В разговоре главы российского государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном также были затронуты вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.