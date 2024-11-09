Идлиб, Сирия, 10 ноября, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в течение прошедших суток уничтожили два пункта базирования боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом 9 ноября сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан первого первого ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«За прошедшие сутки ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков в районе населённого пункта Пальмира провинции Хомс», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, в районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии зоны разъединения израильских и сирийских войск будет дополнительно развёрнут пост российской военной полиции.

За прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал три обстрела позиций сирийский правительственных войск со стороны террористических формирований в провинциях Идлиб и Алеппо. В результате сброса трёх самодельных взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра пострадали трое сирийских военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября Игнасюк сообщил, что патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon так называемой международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами Америки опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России над акваторией восточной части Средиземного моря. Он отметил, что столкновения удалось избежать благодаря своевременно предпринятым действиям российского лётчика, продемонстрировавшего высокий профессионализм.

20 октября замруководителя ЦПВС сообщил, что группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовит в Сирии провокацию с инсценировкой применения отравляющих веществ в районе населённых пунктов в южной части идлибской зоны деэскалации с целью обвинить сирийские правительственные силы в якобы нанесении неизбирательных ударов и использовании отравляющих веществ против населения.

До этого Игнасюк сообщил, что ВКС России нанесли удары по девяти местам базирования боевиков в идлибской зоне деэскалации. В результате ударов уничтожены пункт подготовки боевиков и склад боеприпасов.