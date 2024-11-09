Доха, 9 ноября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Власти Катара приняли решение о приостановке посреднических усилий, предпринимаемых в ходе переговорного процесса между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС по сектору Газа. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Sebastian El-Saqqa / Sportphoto / Global Look Press

«Усилия Катара по посредничеству между Израилем и ХАМАС в настоящее время зашли в тупик», — говорится в заявлении, опубликованном на странице дипломата в социальной сети X.

По его словам, главная цель катарской стороны заключается в создании канала связи между Израилем и ХАМАС, однако ряд достигнутых ранее договорённостей, в том числе по освобождению заложников, нарушался в связи с отказом сторон от выполнения обязательств.

Аль-Ансари добавил, что Катар заранее проинформировал стороны о намерении прекратить посредничество.

При этом, по информации источника телеканала Al Araby, Катар не информировал ни одну из сторон переговоров о прекращении своего посредничества в переговорах о прекращении огня в Газе. Приостановка участия катарской стороны продолжится до тех пор, пока сохраняется непримиримость Израиля и ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты Америки потребовали от Катара выдворить с территории страны лидеров ХАМАС на фоне неоднократного отказа палестинского движения от предложений об освобождении заложников. Предполагается, что в связи с требованиями американской стороны офис политбюро ХАМАС может быть размещён в Турции. Официальный представитель МИД Катара аль-Ансари опроверг информацию о закрытии офиса политбюро ХАМАС, который, по его словам, способствовал поддержанию гуманитарного перемирия и проведению обмена заложниками в ноябре 2023 года.

29 октября представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что палестинское движение готово к рассмотрению новых предложений по прекращению огня в секторе Газа, но только в случае, если они предусматривают вывод израильских войск с территории палестинского анклава.