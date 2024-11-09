Москва, 9 ноября, 2024, 21:30 — ИА Регнум. В большом концертном зале гостиницы «Космос» 9 ноября состоялся концерт в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Звезды «Русского радио» и телеканала RU. TV выступили перед многочисленными гостями: действующими сотрудниками органов внутренних дел, а также их семьями, заслуженными ветеранами, участниками СВО, детьми, женами, сестрами и родителями.

«Русская медиагруппа»

Свои песни в этот вечер гостям подарили Лариса Долина, Алсу, Александр Маршал, «Земляне», «Непара», Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Елена Север, Юлия Паршута, Юрий Киселёв, Согдиана, Александра Воробьева, Юлия Михальчик, Марк Тишман, Роман Архипов, Александр Запорожец, «123 полк», Татьяна Куртукова и другие исполнители.

Ведущими вечера выступили: актриса, телеведущая, певица Елена Север и популярный ведущий «Русского радио» Максим Привалов. Они поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и пожелали им и их близким стойкости и мира.

Во время исполнения песни Елены Север «Верните память» в зале транслировали видеосюжет акции «Реквием». Акция состоялась накануне — в День памяти погибших при исполнении сотрудников МВД. Весь зал единым порывом поднялся со своих мест и стоя выражал почтение героям, а также соболезнования их близким.

«Клип на эту песню был создан еще летом, — рассказала Елена Север. — Позже появилась другая версия, именно ко Дню памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. Предложение выдвинула Ирина Волк. Мы с ней общались на эту тему. Ей очень понравилась эта песня, и она объяснила, что хочет сделать такое видео. Мне кажется, получилось, очень пронзительно, до мурашек. Я благодарна Ирине за такую идею».

Лариса Долина, одной из первых выступившая на сцене, отметила, что всегда принимает участие в концертах, посвященных Дню полиции.

«Для меня это тоже большой праздник. Поздравляю всех полицейских, всех, кто причастен к этой чрезвычайно сложной, но такой важной профессии, с праздником», — сказала Долина. Она поблагодарила работников за выбор профессии, так как они — защита и опора.

Особенным моментом стало вручение денежного сертификата Герою России Ивану Жарскому. Впервые о том, что старший лейтенант, подбивший американский танк, получит денежный сертификат, стало известно в мае из уст лидера группы «Земляне» Владимира Киселёва. Слова музыканта никогда не расходятся с действиями, награда нашла героя — он получил два сертификата по 500 тысяч рублей. Их вручил Юрий Киселёв — за себя и своего брата, певца Владимира Киселёва, который не смог присутствовать в этот вечер и лично поздравить Ивана.

Жарский отметил, что пока он защищает страну в зоне СВО, его семью защищают сотрудники полиции.

«Хочу сказать большое спасибо братьям Киселёвым за то, что поддерживают нас, поддерживают специальную военную операцию. Словом, делом, да еще и финансово», — поделился эмоциями боец.