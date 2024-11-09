Москва, 9 ноября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Четверо детей пострадали в результате взрыва газа на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник.

Кадр из видео

Инцидент произошёл на пятом этаже дома на Карельском бульваре, сказано в сообщении. В квартире выбило стёкла, начался пожар.

В результате взрыва дети в возрасте 12, 7, 5 лет и 6 месяцев получили ожоги. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 ноября в многоэтажном доме в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошёл взрыв газа. Начался пожар. В результате погибла женщина, ещё одна пострадала. С ожогами её доставили в больницу.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 50 кв. м. Из дома эвакуировали 10 человек. В результате происшествия повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах, а также семь нежилых помещений и девять автомобилей. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.

6 ноября один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном жилом доме в Нововоронеже. Спасатели эвакуировали из здания 32 жильца, в том числе одного ребёнка. В городе был введён режим ЧС.