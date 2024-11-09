Валуйский район, Белгородская область, 9 ноября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и один пострадал в результате наезда легкового автомобиля на боеприпас в Валуйском округе Белгородской области, сообщил 9 ноября глава региона Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM

По его информации, это случилось в селе Старый Хутор.

«ЧП в Валуйском округе. На въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что мужчина получил смертельные ранения и умер до приезда медиков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким мужчины.

Его супруга была направлена в тяжёлом состоянии в Валуйскую центральную районную больницу. У неё выявили множественные осколочные ранения.

Гладков напомнил, что с конца августа 2024 года действует запрет на въезд в Старый Хутор. Он добавил, что без разрешения властей приезжать в такие нанесённые пункты опасно для жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Вячеслав Гладков проинформировал, что в селе Старый Хутор гражданский автомобиль с двумя мужчинами подорвался на взрывном устройстве. Один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи.

В июле один человек погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете на закрытой территории. Погибший проигнорировал знак об опасной зоне и преодолел ограждение.