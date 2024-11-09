Вашингтон, 9 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Встреча действующего президента США Джозефа Байдена и избранного главы американского государства Дональда Трампа по вопросу о предстоящей передаче власти состоится 13 декабря в Белом доме, сообщила администрация США.

Андрей Черкасский ИА REGNUM

Байден и Трамп встретятся в Овальном кабинете.

«Президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже», — сказано в сообщении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Харрис кроме того отметила, что продолжит политическую борьбу. Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

Избранный президент США сначала попытается навязать своё видение разрешения украинского конфликта, а если не получится, то Трамп по своей любимой привычке может умыть руки и самоустраниться от ситуации, переложив ответственность на Европу, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.